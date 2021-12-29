В Ленобласти нашли тело утонувшей на Крещение в реке Оредеж

Тело предстоит опознать супругу женщины.

На девятый день поисков, 28 января, в Гатчинском районе в реке нашли тело женщины, предположительно, она утонула в проруби на Крещение.

Как рассказал 78.ru источник, спасатели обнаружили утопленницу в 150 метрах от Рождественского моста, в километре от проруби. Тело предстоит опознать супругу женщины. Информацию об обнаружении тела подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

Купание в необорудованной купели на реке Оредеж закончилось трагедией. Женщина на глазах своих детей прыгнула в прорубь, где её моментально унесло течением.

Фото: LIFE