СК опубликовал видео момента обрушения на Ладожском вокзале

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента на парковке вокзала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения конструкции на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура. Об этом сообщил официальный канал Западного МСУТ СК России.

По данным следствия, вечером 24 октября около 19:00 произошло частичное обрушение пандуса автостоянки, расположенной у здания вокзала. В результате происшествия никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают причины обрушения и проверяют организации, ответственные за эксплуатацию конструкции.

На опубликованных кадрах видно, как часть перекрытия внезапно рушится вниз, поднимая облако пыли и блокируя часть платформы. Транспортная прокуратура взяла расследование под контроль и координирует действия следственных органов.

Ранее сообщалось, что Следком проверяет школу в Ленобласти из-за плесени и потёкшей крыши.

Видео: официальный канал Западного МСУТ СК России.