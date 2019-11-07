СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Пензе

Девочка найдена мертвой 23 мая.

Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы в Пензе. Ролик размещен на официальном YouTube-канале ведомства. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы обнаружили тело ребенка 23 мая, спустя сутки после пропажи. На жертве эксперты выявили следы насильственной смерти.

Известно, что погибшая девочка найдена в лесу в Первомайском районе Пензы. На данный момент в преступлении обвиняется 42-летний местный житель из села Засечное. Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Бывший министр здравоохранения из Пензы получил срок за изнасилование.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации