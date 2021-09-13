СК опубликовал кадры с места крушения самолета в Иркутской области

В результате ЧП погибли четыре человека.

Следственный комитет России показал кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале ведомства.

На кадрах представлена работа следователей и искореженные обломки воздушного судна.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское Иркутской области. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате ЧП четыре человека погибли, один из них - пилот. В спасательной операции участвовали более 70 человек и 20 единиц техники.

По версии следователей, крушение могло произойти из-за отказа техники и ошибки пилотирования при выполнении маневрирования на посадке. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее вертолет Robinson сел на реку в Чите из-за ошибки в навигации.

Видео: Следственный комитет РФ