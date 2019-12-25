СК назвал основные версии крушения L-410 в Иркутской области

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет РФ назвал основные версии крушения самолета L-410 в Иркутской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По версии следователей, ЧП могло произойти из-за отказа техники и ошибки пилотирования при выполнении маневрирования на посадке. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

В настоящее время специалисты продолжают работать на месте крушения самолета. В ближайшее время начнется расшифровка данных "черных ящиков". Кроме того, следователи допрашивают людей, которые были причастны к полету и эксплуатации воздушного судна.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское Иркутской области. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате ЧП четыре человека погибли, один из них - пилот. В спасательной операции участвовали более 70 человек и 20 единиц техники.

Ранее в ДТП с участием троллейбуса в Петербурге погиб водитель.

Фото: СК России