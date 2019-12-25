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СК Петербурга проводит проверку после травмы школьника в парке аттракционов "Диво-остров"
Сегодня, 17:56
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СК Петербурга проводит проверку после травмы школьника в парке аттракционов "Диво-остров"

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На данный момент подросток находится на амбулаторном лечении.

Следственный комитет России по Петербургу начал проверку по факту травмирования школьника в парке аттракционов "Диво-остров". Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в ведомстве. 

Так, 16 мая этого года 12-летний школьник сломал позвоночник на аттракционе "Большая русская горка". На данный момент подросток находится на амбулаторном лечении. Следственный комитет продолжает выяснять детали происшествия. Напомним, инцидент произошел еще 16 мая, в "Диво-остров" мальчик пришел вместе с родителями отмечать свой 12-й день рождения.

Ранее мы писали, что второклассник получил серьезные травмы головы, упав со второго этажа на Кондратьевском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: диво-остров, проверка, следственный комитет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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