СК Петербурга проводит проверку после травмы школьника в парке аттракционов "Диво-остров"

На данный момент подросток находится на амбулаторном лечении.

Следственный комитет России по Петербургу начал проверку по факту травмирования школьника в парке аттракционов "Диво-остров". Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в ведомстве.

Так, 16 мая этого года 12-летний школьник сломал позвоночник на аттракционе "Большая русская горка". На данный момент подросток находится на амбулаторном лечении. Следственный комитет продолжает выяснять детали происшествия. Напомним, инцидент произошел еще 16 мая, в "Диво-остров" мальчик пришел вместе с родителями отмечать свой 12-й день рождения.

Ранее мы писали, что второклассник получил серьезные травмы головы, упав со второго этажа на Кондратьевском проспекте.

Фото: Piter.tv