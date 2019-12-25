СК начал проверку санатория Управделами президента РФ

В 2017-2018 годах при групповых заездах клиентов обслуживали по ценам, которые были сильно ниже утвержденных.

Следственный комитет России проводит проверку деятельности комплекса "Бор" Управления делами президента РФ. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на письмо прокуратуры Подмосковья в адрес директора санатория Георгия Колупаева.

Уточняется, что то по акту ревизии в 2017-2018 годах "при заключении учреждением договоров на оказание услуг по проведению групповых заездов стоимость услуг указывалась по ценам, ниже утвержденных приказами учреждения".

Общая недополученная сумма за питание составила 2,7 миллионов рублей, за проживание – почти 28,5 миллионов. В указанный срок учреждение выполнило контракты на 16,7 миллионов рублей и на более пяти миллионов рублей. Среди заказчиков были управделами мэра и правительства российской столицы, "Газпром" и университет РУДН.

В настоящее время лица, которые заключали данные договоры, не установлены. Против них могут возбудить уголовные дела по статьям 285 и 286 Уголовного кодекса России (злоупотребление и превышение должностных полномочий), а также по статьям 293 (халатность) и по статье330 Уголовного кодекса РФ (самоуправство).

Ранее правоохранители задержали двух сотрудников S7 по подозрению в коммерческом подкупе.

Фото: СК РФ