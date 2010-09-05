Правоохранители задержали двух сотрудников S7 по подозрению в коммерческом подкупе

Проверяются все сотрудники авиакомпании, контактировавшие с Мансуром Бадраковым.

Правоохранители задержали двух сотрудников S7 Airlines по подозрению в коммерческом подкупе. Следственный комитет РФ проверит всех пилотов авиакомпании за период работы в ней летного директора Мансура Бадракова. Также будет изучена вся документация за этот период.

Следователи собираются опросить всех сотрудников S7 Airlines, которые пересекались с ним по работе, а также в связи с его должностными обязанностями руководителя. источник ТАСС

Напомним, что Мансур Бадраков подозревается в получении 1,5 млн рублей за трудоустройство (коммерческий подкуп в особо крупном размере) на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo. Известно, что мужчина пойман правоохранителями на территории Московской области. В авиакомпании уточнили, что были задержаны два сотрудника. В ближайшее время им предъявят обвинение. Предположительно, речь идет о части 8 статьи 204 УК РФ. В надзорном ведомстве уже допрошен свидетель, который является "потенциальным покупателем должности летчика". В местах проживания подозреваемого проведены обыски.

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Фото: Piter.tv