Замначальника отдела ФСБ задержали в Подмосковье за взятку

В Московской области арестовали заместителя начальника отдела Федеральной службы безопасности по Клинскому району Подмосковья Максима Катина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Катина подозревают в получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей. По данным СМИ, он был задержан при передаче денежных средств. Эти деньги замначальника отдела ФСБ брал за покровительство незаконной добычи щебня в одном из карьеров Клинского района.
Суд арестовал Катина на два месяца. Также сообщается, что будет проведена проверка его причастности к другим преступлениям, связанным с взяточничеством.
Ранее на Кубани арестовали бывшего судью по делу о посредничестве во взятке.
Фото: pixabay.com
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