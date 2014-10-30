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Замначальника отдела ФСБ задержали в Подмосковье за взятку
Сегодня, 9:51
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Замначальника отдела ФСБ задержали в Подмосковье за взятку

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Сумма денежных средств составила 1,7 миллиона рублей.

В Московской области арестовали заместителя начальника отдела Федеральной службы безопасности по Клинскому району Подмосковья Максима Катина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Катина подозревают в получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей. По данным СМИ, он был задержан при передаче денежных средств. Эти деньги замначальника отдела ФСБ брал за покровительство незаконной добычи щебня в одном из карьеров Клинского района.

Суд арестовал Катина на два месяца. Также сообщается, что будет проведена проверка его причастности к другим преступлениям, связанным с взяточничеством.

Ранее на Кубани арестовали бывшего судью по делу о посредничестве во взятке. 

Фото: pixabay.com

Теги: взяточничество, клинский район, подмосковье, фсб
Категории: Новости России, Лента новостей,

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