СК начал проверку после избиения врачом женщины и ребенка в Приморье

Медик отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы матери.

Следователи Приморского края начали проверку после того, как в СМИ появилась информация об избиении матери и ребенка в одном из медучреждений Уссурийска. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, проверка проводится в рамках статей 143, 144 УК. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

3 января "Вести" сообщили, что врач-стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы матери, снимавшей все на видео. По предварительной информации, женщина получила сотрясение головного мозга и переломы указательного и среднего пальцев на правой руке. Этой ситуацией также заинтересовался Минздрав Приморья.

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Видео: Piter.TV, YouTube / Los Angeles Times, Demonracer2