СК России завершил расследование по 80 делам о преступлениях ВСУ в Донбассе

Следственный комитет России завершил расследование по 80 уголовным делам о преступлениях Вооруженных сил и местных националистов на Донбассе. Материалы этих расследований направлены в компетентные органы ДНР и ЛНР. Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства по итогам проведенного совещания при участии председателя СК РФ Александра Бастрыкина в Новой Каховке. Уточняется, что в ответственности за свои деяния привлечены более 100 человек.
К уголовной ответственности привлечены 103 военнослужащих ВСУ, из которых 21 представитель офицерского, 10 сержантского и 72 рядового составов.
пресс-служба СК РФ
В надзорном ведомстве подчеркнули, что из числа данных уголовных дел 66 возбуждено по фактам убийств не менее 167 мирных жителей и причинения ранений 22 гражданам. Еще 14 уголовных дел велись по фактам разрушений, причиненных в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.
СК РФ: вынесен приговор калининградским врачам, совершившим убийство ребенка.
Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России
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