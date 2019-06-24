СК РФ: вынесен приговор калининградским врачам, совершившим убийство ребенка

Светлана петренко рассказал о преступлении, в котором виновными признаны главврач и анастезиолог.

Врачи Элина Сушкевич и Елена Белая получили реальные сроки по делу об убийстве недоношенного младенца. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она пояснила, что Московский областной суд во вторник 6 сентября приговорил к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима фигурантов расследования. В дополнение медикам запретили работать по профессии на протяжении трех лет.

Назначить Сушкевич наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима… назначить Белой наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев в колонии общего режима. пресс-служба судебной инстанции

Напомним, что присяжные решили признать врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. Адвокаты уже говорили о том, что планируют обжаловать вердикт, хотя государственное обвинение просило суд назначить подозреваемым по 13 лет лишения свободы по преступлению в родильном доме под номером четыре, расположенного в Калининградской области. Главный врач и анестезиолог узнали о том, что одна из пациенток родила ребенка в тяжелом состоянии, после чего организовали гибель младенца за счет введения в его организм сульфата магния в дозировке, многократно превышающей допустимую для новорожденных. На такие действия врачи пошли, чтобы не нарушать нежелательные показатели учреждения.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России