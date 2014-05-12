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СК опубликовал видео задержания со стрельбой водителя Lexus в Москве

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Водитель зажал стеклом руку полицейского.

Главное следственное управление СК РФ по Москве опубликовало видео задержания со стрельбой водителя внедорожника Lexus в Москве.

На опубликованных кадрах показано, как патрульный автомобиль ДПС приближается к белому автомобилю. После непродолжительного общения с инспектором ДПС внедорожник начал движение, зажав руку полицейского стеклом.

Второй сотрудник ДПС произвел выстрел из табельного оружия по колесам. Водитель Lexus был задержан.

Ранее мы сообщали, что массовая драка с применением палок в Москве попала на видео.

Видео: Следственный комитет РФ

Теги: lexus, задержание, москва, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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