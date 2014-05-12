СК опубликовал видео задержания со стрельбой водителя Lexus в Москве

Водитель зажал стеклом руку полицейского.

Главное следственное управление СК РФ по Москве опубликовало видео задержания со стрельбой водителя внедорожника Lexus в Москве.

На опубликованных кадрах показано, как патрульный автомобиль ДПС приближается к белому автомобилю. После непродолжительного общения с инспектором ДПС внедорожник начал движение, зажав руку полицейского стеклом.

Второй сотрудник ДПС произвел выстрел из табельного оружия по колесам. Водитель Lexus был задержан.

Ранее мы сообщали, что массовая драка с применением палок в Москве попала на видео.

Видео: Следственный комитет РФ