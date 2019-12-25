СК РФ возбудил дело в отношении командира бригады ВСУ

Пострадало гражданское население села Коминтерново.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины. Об том журналистам рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница пояснила, что речь идет об Олеге Гончаруке, подозреваемого в обстреле Донбасса. Из-за инцидента были ранено двое местных жителей. В его отношении ведется расследование за жестокое обращение с гражданским населением и использование в вооруженном конфликте средств и техники, запрещенной международным соглашением.

В отношении Гончарука и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Напомним, что обстрел со стороны ВСУ велся 2 августа. Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Олег Гончарук вместе с военнослужащими произвел из гранатометов обстрел из Гнутово Мариупольского городского совета. Огонь дошел до улицы Ватутина в селе Коминтерново Новоазовского района самопровозглашенной ДНР. Пострадали 57-летняя женщина и 58-летний мужчина.

ДНР сообщила о смерти женщины, раненной в результате обстрела со стороны силовиков Киева.

Фото: Следственный комитет России