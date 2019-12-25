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ДНР сообщила о смерти женщины, раненной в результате обстрела со стороны силовиков Киева
Сегодня, 13:37
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ДНР сообщила о смерти женщины, раненной в результате обстрела со стороны силовиков Киева

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Обстрел со стороны ВСУ при помощи дрона в регионе зафиксирован 2 августа.

ДНР сообщила о смерти женщины, раненной в результате обстрела со стороны силовиков Киева. Такое заявление опубликовано в Telegram-аккаунте представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным СЦКК, местная жительница скончалась 3 августа из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, который был зафиксирован 2 августа. Предположительно, Киев сбросил боеприпас на территорию с БПЛА.

Пострадавшая в результате вчерашнего обстрела населенного пункта Коминтерново женщина 1964 года рождения сегодня в 10:15 скончалась от полученных ранений в больнице города Новоазовск.

представительство ДНР в СЦКК

Напомним, что вчера ВСУ ранило двух жителей села Коминтерново на юге ДНР. Пострадала женщина 1964 года рождения, которая получила осколочное ранение в поясницу, а также в левую голень. У мужчины 1963 года рождения зафиксировано осколочное ранение левого голеностопного сустава. Оба пациента были госпитализированы. Женщине провели операцию.

В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим "во имя Путина и ДНР". 

Фото: Pixabay.com

Теги: днр, донбасс, коминтерново, новоазовск, обстрел
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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