СК РФ расследует факт осквернения танка-памятника в Молдавии

Вандализм зафиксирован в городе Корнешты.

Следственный комитет России проведет расследование после осквернения вандалами памятника на территории Молдавии. ранее специалисты из надзорного ведомства уточнили, что неизвестные личности осквернили Т-34, установленный в городе Корнешты. Ранее специалисты заочно привлекли в качестве фигурантов уголовных расследований по делам о ликвидации или осквернении мемориалов советским воинам свыше 170 иностранцев.

Постамент облили краской и нанесли оскорбительные надписи. В рамках расследования будут приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка. пресс-служба СК РФ

Возбуждено уголовное дело после гибели пациентки частной клиники пластической хирургии на Васильевском острове.

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