СК РФ расследует факт осквернения танка-памятника в Молдавии

Следственный комитет России проведет расследование после осквернения вандалами памятника на территории Молдавии. ранее специалисты из надзорного ведомства уточнили, что неизвестные личности осквернили Т-34, установленный в городе Корнешты. Ранее специалисты заочно привлекли в качестве фигурантов уголовных расследований по делам о ликвидации или осквернении мемориалов советским воинам свыше 170 иностранцев.
Постамент облили краской и нанесли оскорбительные надписи. В рамках расследования будут приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
пресс-служба СК РФ
Возбуждено уголовное дело после гибели пациентки частной клиники пластической хирургии на Васильевском острове.
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