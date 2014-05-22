СК РФ: экс-главу КРТИ и "Метростроя" Харлашкина обвинили в превышении полномочий

Следствие установило, что в 2019-2020 годах заемные деньги потратили нецелевым образом – на погашение долгов перед сторонними организациями.

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СК об аресте вице-губернатора Ленобласти Сергея Харлашкина. Ему могут вменить превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновника задержали накануне ночью, в его доме прошёл обыск. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие установило, что в 2015 году Харлашкин будучи главой КРТИ заключил госконтракт с "Метростроем" на строительство новых станций метро. Средства выдал "Россельхозбанк". Позже, в 2019-2020 годах, эти деньги потратили нецелевым образом – на погашение долгов перед сторонними организациями.

В итоге ОАО "Метрострой" свои обязательства по контракту в полном объеме не исполнило. Еще одним фигурантом дела стал бывший глава Дирекции транспортного строительства Вячеслав Урусов. Урусова и Харлашкина задержали и предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Ранее нетрезвого мужчину в ластах и с арбузом в руках задержали в петербургском метро. Хулиган нарушил правила подземки.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской компании) / Сергей Харлашкин