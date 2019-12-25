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Вице-губернатора Ленобласти Сергея Харлашкина увезли на допрос в Москву
Сегодня, 16:11
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Вице-губернатора Ленобласти Сергея Харлашкина увезли на допрос в Москву

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По предварительным данным, расследуется дело о средствах, выделенных "Метрострою".

Вице-губернатора Ленинградской области и бывшего главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергея Харлашкина увезли на допрос в Москву. Об этом сообщил "47news".

По данным издания, следственные действия связаны с делом "Метростроя". Харлашкин некоторое время исполнял в компании обязанности главы. По предварительным данным, следствие заинтересовали кредитные средства, которые были выделены "Россельхозбанком" на выплаты зарплат рабочим. 

Статус Харлашкина в деле неизвестен. 

Напомним, что у "Метростроя" оставались большие задолженности перед сотрудниками. Они составляли 470 млн рублей. 

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской компании) / Сергей Харлашкин 

Теги: допрос, метрострой, харлашкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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