Вице-губернатора Ленобласти Сергея Харлашкина увезли на допрос в Москву

По предварительным данным, расследуется дело о средствах, выделенных "Метрострою".

Вице-губернатора Ленинградской области и бывшего главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергея Харлашкина увезли на допрос в Москву. Об этом сообщил "47news".

По данным издания, следственные действия связаны с делом "Метростроя". Харлашкин некоторое время исполнял в компании обязанности главы. По предварительным данным, следствие заинтересовали кредитные средства, которые были выделены "Россельхозбанком" на выплаты зарплат рабочим.

Статус Харлашкина в деле неизвестен.

Напомним, что у "Метростроя" оставались большие задолженности перед сотрудниками. Они составляли 470 млн рублей.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской компании) / Сергей Харлашкин