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СК Петербурга задержал напавшего на инвалида мужчину

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Подозреваемому предъявили обвинение.

Оперативники в Петербурге провели задержание подозреваемого в нападении инвалида 3 группы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошёл утром 26 августа. На 29-летнего инвалида напал мужчина на улице Коллонтай. Злоумышленник угрожал потерпевшему ножом и отобрал мобильный телефон. 

Как выяснилось, под подозрение попал знакомый жертвы нападения. Задержанному предъявлено обвинение.

Ранее мы сообщили о том, что банду квартирных мошенников задержали в Петербурге.

Видео: Telegram / Следком

Теги: задержание, избиение, криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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