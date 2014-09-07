СК Петербурга задержал напавшего на инвалида мужчину

Подозреваемому предъявили обвинение.

Оперативники в Петербурге провели задержание подозреваемого в нападении инвалида 3 группы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошёл утром 26 августа. На 29-летнего инвалида напал мужчина на улице Коллонтай. Злоумышленник угрожал потерпевшему ножом и отобрал мобильный телефон.

Как выяснилось, под подозрение попал знакомый жертвы нападения. Задержанному предъявлено обвинение.

Ранее мы сообщили о том, что банду квартирных мошенников задержали в Петербурге.

Видео: Telegram / Следком