Банду квартирных мошенников задержали в Петербурге

Мошенники завладевали имуществом пенсионеров в Северной столице. Координация их действий велась из сопредельной страны.

Полиция раскрыла очередное дело о мошенничестве в Петербурге. Задержаны участники банды, которые продавали квартиры пенсионеров с помощью агентств недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как было установлено, от действий мошенников в декабре 2021 года пострадал пожилой мужчина, который продал 2 квартиры. Позже по аналогичной схеме удалось обмануть и пенсионерку. Отмечается, что координация действий группировки осуществлялась с территории сопредельного государства. Оперативники задержали подозреваемых — двоих 40-летних сотрудников агентств недвижимости, а также 31-летнюю женщину и 33-летнего мужчину, представляющих риэлтерские конторы.

С места задержания были изъяты 45 банковских карт, 19 мобильных телефонов, 47 sim-карт, 4 ноутбука.

Все уголовные дела объединены в общее производство.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала во Внуково аферистку-гадалку, которая обманула пенсионерку из Луги.

Видео : Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти