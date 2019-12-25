Полиция задержала во Внуково аферистку-гадалку, которая обманула пенсионерку из Луги

Мошенница "сняла порчу" с пожилой женщины и похитила у неё 18,5 тыс. долларов.

В столичном аэропорту "Внуково" задержана аферистка, которая зарабатывала на обмане пожилых людей, представляясь гадалкой. Одной из жертв псевдо-ворожеи стала 82-летняя пенсионерка из Луги. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мошенница похитила у неё 18,5 тыс. долларов.

Пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что "гадалка" пообещала ей снять порчу, но исчезла с деньгами прямо во время сеанса.

Обманщицей оказалась 49-летняя уроженка Волгоградской области, в её отношении возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что уголовное дело завели на петербурженку, которая бросила годовалую дочь в коляске на Маршала Казакова.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти