Уголовное дело завели на петербурженку, которая бросила годовалую дочь в коляске на Маршала Казакова

Уголовное дело возбудили на мать, которая бросила годовалого ребенка в Красносельском районе Петербурга. Об этом рассказали 30 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.
Поздним вечером в коляске нашли брошенную годовалую малышку в коляске. Ее оставила мать у дома № 82 по проспекту Маршала Казакова. Полицейские отвезли девочку в больницу.
В полиции возбудили уголовное дело по статье "оставление в опасности".
Ранее предполагаемого убийцу отца бывшего защитника "Зенита" задержали в Петербурге. Мужчину опознала одна из сотрудниц МФЦ.
Фото: Piter.tv
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