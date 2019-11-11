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Уголовное дело завели на петербурженку, которая бросила годовалую дочь в коляске на Маршала Казакова
Сегодня, 18:36
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Уголовное дело завели на петербурженку, которая бросила годовалую дочь в коляске на Маршала Казакова

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Малышку оставила мать у дома № 82 по проспекту Маршала Казакова.

Уголовное дело возбудили на мать, которая бросила годовалого ребенка в Красносельском районе Петербурга. Об этом рассказали 30 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Поздним вечером в коляске нашли брошенную годовалую малышку в коляске. Ее оставила мать у дома № 82 по проспекту Маршала Казакова. Полицейские отвезли девочку в больницу. 

В полиции возбудили уголовное дело по статье "оставление в опасности".

Ранее предполагаемого убийцу отца бывшего защитника "Зенита" задержали в Петербурге. Мужчину опознала одна из сотрудниц МФЦ.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дочь, еребнок, коляска, оставленный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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