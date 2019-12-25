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СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили
Сегодня, 14:14
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matveyvn

СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

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Данные действия силовиков не противоречат уголовно-процессуальному законодательству.

Следственный комитет Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили. Об этом пишет агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на ведомство.

В СК отметили, что автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, будут использоваться силовиками в качестве вещественных доказательств. Следователи подчёркивают, что данные действия силовиков не противоречат уголовно-процессуальному законодательству.

В комитете заявили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или возведение прочих преград для нормальной и безопасной работы транспортного сообщения всех видов запрещено.

Ранее мы писали, что в Белоруссии пропали два российских правозащитника и журналист издания Znak.com.

Теги: автомобили, протесты в минкске, ск белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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