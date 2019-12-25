СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

Следственный комитет Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили. Об этом пишет агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на ведомство.
В СК отметили, что автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, будут использоваться силовиками в качестве вещественных доказательств. Следователи подчёркивают, что данные действия силовиков не противоречат уголовно-процессуальному законодательству.
В комитете заявили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или возведение прочих преград для нормальной и безопасной работы транспортного сообщения всех видов запрещено.
Ранее мы писали, что в Белоруссии пропали два российских правозащитника и журналист издания Znak.com.
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