СКР завёл дело о мошенничестве после обысков в администрации Василеостровского района

Ущерб бюджету РФ следствие оценивает на сумму не менее 3,8 млн рублей, сообщили в СКР.

В Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

По делу подозреваемыми проходят начальник отдела закупок администрации Василеостровского района, гендиректор, двое учредителей коммерческой структуры и специалист отдела закупок медицинского учреждения. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Ущерб бюджету РФ следствие оценивает на сумму не менее 3,8 млн рублей, сообщили в СКР.

Напомним, что замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева задержали в Петербурге. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В эту субботу чиновнику было предъявлено обвинение. Однако подозреваемый вину не признал. Адвокат чиновника просил избрать вместо реального ареста домашний, залог или подписку и невыезде и надлежащем поведении. Но защитнику отказали. Пономарев официально трудоустроен. Проживает в квартире вместе с женой, тремя детьми и родителями-инвалидами. На работе его характеризуют положительно, он имеет награды и грамоты.

Ранее После обысков в администрации Василеостровского района задержаны пятеро. Известно, что правоохранители отправились в отдел закупок, где изъяли документы.

Фото: Piter.tv