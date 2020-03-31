СКР переквалифицировал поджоги АЗС в Петербурге на статью о теракте

Следователи изменили правовую оценку инцидентов с возгоранием колонок на заправках Северной столицы. Действия злоумышленников квалифицированы как террористический акт.

Власти Петербурга официально признали архитектурный ансамбль бывшего следственного изолятора "Кресты" объектом культурного наследия. Документ о включении комплекса в реестр памятников регионального значения опубликовал Комитет по охране памятников.

Охранный статус распространяется одновременно на пятнадцать построек, возведённых на Арсенальной набережной в период с конца XIX до начала XX века. В ведомстве пояснили, что ансамбль одиночной тюрьмы создавался в несколько этапов: основные корпуса датируются 1884–1889 годами, позднее комплекс дополняли вплоть до 1917 года.

В перечень охраняемых сооружений вошли оба знаменитых крестообразных корпуса заключения, церковь во имя святого Александра Невского, здания банно-прачечного комбината, кухни и пекарни. Также под защиту государства попали больничный корпус, хирургический барак, ледник, мастерские и постройки для проживания надзирателей. Специалисты КГИОП определили предметы охраны, которые нельзя изменять. Запрет наложен на объёмно-пространственную композицию зданий и их исторические визуальные связи. Реставраторы должны сохранить подлинные материалы, оконные заполнения с исторической расстекловкой, а также сводчатые перекрытия и купола.

Теперь любые работы на территории комплекса возможны исключительно в формате реставрации и научного восстановления. Проведение капитального ремонта либо реконструкции с изменением облика построек не допускается. Градозащитники ранее неоднократно призывали придать "Крестам" официальный статус. Городские власти тем временем уже презентовали концепцию приспособления памятника к современному использованию. Согласно проекту, после реставрации здесь разместятся гостиничные номера, прогулочная зона у воды, ресторанная улица и культурные площадки. Церковь Александра Невского сохранит роль архитектурной доминанты обновлённого пространства.

Ранее мы сообщили о том, что посетитель бара угрожал сигнальным пистолетом на Лиговском проспекте.

Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу