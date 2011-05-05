СКР: причиной пожара в подмосковном ТЦ "Мега Химки" стали сварочные работы в помещении

Экстренные ведомства отметили, что рабочие нарушили технику безопасности.

Следственный комитет России рассказал о том, что причиной пожара в подмосковном торговом центре "Мега Химки" стали сварочные работы в помещении, которые не отвечали требованиям безопасности. Начальник ГУ МЧС по региону Сергей Полетыкин отметил, что по предварительной версии возгорание произошло из-за работ, не отвечающих технике безопасности. Местный прокурор Сергей Забатурин уточнил, что версия о поджоге ТЦ "Мега Химки" рассматривается как наименее вероятная из всех имеющихся.

Следствием установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности... что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров, в результате которого погиб охранник. пресс-служба Следственного комитета по Подмосковью

Напомним, что пламя распространилось утром 9 декабря на территории строительного магазина OBI, расположенном в подмосковном торговом центре "Мега Химки". На текущий момент открытое горение ликвидировано. Жертвой трагедии стал один человек. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

В "Дельта-строй" опровергли причастность к пожару в ТЦ "Мега Химки".

Фото и видео: Следственный комитет России