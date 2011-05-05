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В "Дельта-строй" опровергли причастность к пожару в ТЦ "Мега Химки"
Сегодня, 13:11
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В "Дельта-строй" опровергли причастность к пожару в ТЦ "Мега Химки"

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Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что следователи установили факт проведения компанией ремонтных работ в гипермаркете OBI.

После пожара в гипермаркете OBI на территории ТЦ "Мега Химки" в telegram-каналах начала появляться информация о возможной причастности к ремонтным работам в магазине компании "Дельта-строй". Генеральный директор организации Милош Станишич в беседе с  телеканалом "360" опроверг эти данные и заявил, что компания не работала на объекте. 

Мы не имеем к этому отношения. Нас там никогда не было, тем более производства сварочных работ у нас нет

Милош Станишич, генеральный директор компании "Дельта-строй"

Напомним, что возгорание случилось утром в пятницу, 9 декабря. Всего было выдвинуто несколько версий о причине возгорания: наименее вероятной из них в региональной прокуратуре по Московской области назвали намеренный поджог. Также рассматривается версия, связанная с проведением сварочных работ в пристройке рядом с основным зданием.

Пожар распространился на площадь примерно 18 тыс. квадратных метров.По данным пресс-службы МЧС РФ, открытая часть горения полностью ликвидирована. 

Фото:  Telegram / 112, Mash

Теги: obi, москва, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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