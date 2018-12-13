СКР опубликовал видео из сгоревшего самолета в Шереметьево и озвучил основные версии произошедшего

На опубликованных кадрах видно, насколько сильно выгорел самолет изнутри.

Накануне, 5 мая, в аэропорту Шереметьево произошла жуткая трагедия, в которой погибли десятки человек.

После удара молнии в самолет на высоте отказала часть автоматики и была потеряна связь с землей. Во время экстренной посадки у самолета подломились шасси и были пробиты топливные баки. Начался пожар, из-за которого погибли люди. В салоне самолета началась паника, люди кричали, вскакивали со своих мест. Сообщалось, что хвостовая часть полностью обгорела.

Сейчас СК России опубликовал видео с места трагедии, где сейчас работают специалисты. На опубликованных кадрах видно, что хвостовая часть суперджета выгорела полностью. Также найдены оба черных ящика, их состояние уточняется. На место катастрофы прибыл Алексадр Бастрыкин.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в ходе оперативного совещания на месте крушения в Шереметьево А. Бастрыкин поручил тщательно исследовать все обстоятельства, которые предшествовали трагедии, установить причины и условия, которые повлекли тяжкие последствия, и всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.

Основные версии трагедии с самолетом по версии следствия это неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность, а также недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров.

Ранее на Piter.TV трагедия в Шереметьево: опубликовано видео из горящего самолета, опубликован полный список погибших, опубликован полный список выживших пассажиров.

Видео: Следственный комитет России