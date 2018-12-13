Опубликован список выживших пассажиров рейса SU1492 Москва — Мурманск

Накануне вечером, 5 мая, в аэропорту Шереметьево произошла жуткая трагедия, в которой погибли люди. После взлета самолета, который направлялся в Мурманск, ударила молния. Во время экстренной посадки у самолета подломились шасси, оказались пробитыми топливные баки. Начался пожар, в котором погибли люди.
Аэрофлот опубликовал неполный список выживших пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться.
Выжили:
- Аксенов Юрий Александрович
- Афанасьев Виктор Юрьевич
- Бабаев Кирилл Сергеевич
- Ветчинкин Сергей Александрович
- Гончаров Владимир Леонидович
- Гринберг Татьяна Леонидовна
- Гущина Галина Ивановна
- Деркунская Елена Петровна
- Евменьков Владимир Васильевич
- Егоров Петр Викторович
- Егорова Наталья Борисовна
- Зимницкий Дмитрий Валерьевич
- Киселев Василий Александрович
- Климов Евгений Александрович
- Ключникова Екатерина Владимировна
- Ковба Алексей Михайлович
- Марченков Александр Сергеевич
- Марченкова Юлия Игоревна
- Молчанов Олег Николаевич
- Молчанова Юлия Александровна
- Прищенко Валерий Дмитриевич
- Прищенко Денис Валерьевич
- Савченко Михаил Михайлович
- Ситникова Марина Владимировна
- Тихонова Людмила Николаевна
- Харинин Дмитрий Юрьевич
- Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
- Цицилин Вадим Александрович
Госпитализированы:
- Белик Татьяна Леонидовна
- Конник Марина Михайловна
- Кузнецов Сергей Владимирович
- Печников Василий Сергеевич
- Шилов Антон Валентинович
Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7(495)663 6394. Горячая линия МЧС 8(800)775 1717
Видео: t-m/112, BAZA
Обсуждение ( 2 )
жаль тех кто не выжил и выжил тоже.
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