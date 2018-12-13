Опубликован список выживших пассажиров рейса SU1492 Москва — Мурманск

Аэрофлот опубликовал неполный список выживших пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск

Накануне вечером, 5 мая, в аэропорту Шереметьево произошла жуткая трагедия, в которой погибли люди. После взлета самолета, который направлялся в Мурманск, ударила молния. Во время экстренной посадки у самолета подломились шасси, оказались пробитыми топливные баки. Начался пожар, в котором погибли люди.

Аэрофлот опубликовал неполный список выживших пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться.

Выжили:

Аксенов Юрий Александрович Афанасьев Виктор Юрьевич Бабаев Кирилл Сергеевич Ветчинкин Сергей Александрович Гончаров Владимир Леонидович Гринберг Татьяна Леонидовна Гущина Галина Ивановна Деркунская Елена Петровна Евменьков Владимир Васильевич Егоров Петр Викторович Егорова Наталья Борисовна Зимницкий Дмитрий Валерьевич Киселев Василий Александрович Климов Евгений Александрович Ключникова Екатерина Владимировна Ковба Алексей Михайлович Марченков Александр Сергеевич Марченкова Юлия Игоревна Молчанов Олег Николаевич Молчанова Юлия Александровна Прищенко Валерий Дмитриевич Прищенко Денис Валерьевич Савченко Михаил Михайлович Ситникова Марина Владимировна Тихонова Людмила Николаевна Харинин Дмитрий Юрьевич Хлебушкин Дмитрий Вячеславович Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна Конник Марина Михайловна Кузнецов Сергей Владимирович Печников Василий Сергеевич Шилов Антон Валентинович

Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7(495)663 6394. Горячая линия МЧС 8(800)775 1717

Видео: t-m/112, BAZA