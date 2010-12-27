СКК "Петербургский" обжаловал взыскание с него 2,4 млн рублей за концерт Дженнифер Лопес

Дело рассмотрит Арбитражный суд.

СКК "Петербургский" обжаловал взыскание 2,4 млн рублей за концерт Дженнифер Лопес в рамках мирового тура It"s My Party. Мероприятие прошло еще в августе 2019 года. Администрация подавал апелляцию в Арбитражный суд по региону. Она надеется отменить решение, которое вынесено в отношении организатора концерта от 18 ноября.

Напомним, что концерт Лопес в Петербурге посетило 23 тысячи человек. После этого организатор "Матрешка Концертс" обратился в судебную инстанцию с исковым заявлением к СКК. Им удалось получить от спортивного комплекса 2,4 млн рублей за то, что администрация перечислила не все средства организатору.Деньги на банковском счету СКК арестовали. Суд запретил ликвидировать предприятие, хотя ранее появились сведения об этом процессе.

Ранее Piter.tv писал о том, что купол СКК заискрился: в сети появилось видео работ в комплексе.

Фото: Piter.tv

