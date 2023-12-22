Петербургский актер Владимир Миронов задолжал банкам более миллиона рублей

Кредиторами являются четыре крупнейших банка.

Заслуженный артист РФ Владимир Миронов, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны", подал на свое банкротство. Это стало известно из материалов картотеки арбитражных дел "Электронное правосудие".

Заявление актера признано обоснованным арбитражным судом Петербурга и Ленобласти, назначена реструктуризация задолженности, которая составляет 1,085 млн рублей. Кредиторами выступают четыре крупнейших банка.

Владимир Миронов служит Академическому театру комедии имени Н. П. Акимова, где является ведущим мастером сцены. В прошлом году он заработал более 1,27 млн рублей. Кроме того, артист получает пенсию в размере 20 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что с бывших управляющих "Метростроя" намерены взыскать почти 3 млн рублей.

Фото: kino-teatr.ru