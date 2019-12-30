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СКА вырвал победу у "Динамо"
Сегодня, 20:30
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arteliseev

СКА вырвал победу у "Динамо"

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В овертайме петербургской команде удалось победить.

Встреча СКА и "Динамо" в Петербурге оказалась победной для хозяев. 

Удача улыбнулась петербургской команде лишь в овертайме, когда решающую шайбу забросил защитник Артем Зуб на 62 минуте игры. Помимо Артема Зуба у победителей отличился Игорь Ожиганов, забросивший шайбу на 48 минуте. На восьмой минуте гол соперникам принес Максим Афиногенов.

По дополнительным показателям "Динамо" идут на втором месте в таблице Западной конференции, СКА – третий.

Следующий матч СКА пройдет 14 января в 19:30 в Ледовом дворце с рижским "Динамо". 

Ранее мы сообщали, что игроки СКА вернулись в Петербург после молодежного чемпионата мира.

Фото: ska.ru

Теги: кхл, петербург, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей, Картина дня,

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