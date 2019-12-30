СКА вырвал победу у "Динамо"

В овертайме петербургской команде удалось победить.

Встреча СКА и "Динамо" в Петербурге оказалась победной для хозяев.

Удача улыбнулась петербургской команде лишь в овертайме, когда решающую шайбу забросил защитник Артем Зуб на 62 минуте игры. Помимо Артема Зуба у победителей отличился Игорь Ожиганов, забросивший шайбу на 48 минуте. На восьмой минуте гол соперникам принес Максим Афиногенов.

По дополнительным показателям "Динамо" идут на втором месте в таблице Западной конференции, СКА – третий.

Следующий матч СКА пройдет 14 января в 19:30 в Ледовом дворце с рижским "Динамо".

Ранее мы сообщали, что игроки СКА вернулись в Петербург после молодежного чемпионата мира.

Фото: ska.ru