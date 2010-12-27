Петербургский СКА ведёт переговоры о проведении матча с клубом НХЛ

Вице-президент клуба рассказал, что они уже предлагали сыграть с победителем Кубка Стэнли в 2015-м и 2017-м годах.

СКА ведёт переговоры с НХЛ о матче с одной из команд. Об этом сообщил вице-президент петербургского хоккейного клуба Роман Ротенберг.

В первую очередь это финансовый вопрос. От спонсоров нужны большие инвестиции, чтобы проводить такие игры. Роман Ротенберг, вице-президент СКА.

Вице-президент СКА также рассказал, что СКА уже предлагал сыграть с победителем Кубка Стэнли в 2015-м и 2017-м годах, однако согласовать эти встречи так и не удалось. Ротенберг отметил, что клуб готов играть, но НХЛ пока не видит возможности для проведения матчей в России.

Клубы КХЛ и НХЛ встречались три раза: в октябре 2008 года "Нью-Йорк Рейнджерс" со счётом 4:3 обыграл "Металлург".

Ранее сообщалось, что СКА будет играть на стадионе "Санкт-Петербург" под закрытой крышей.

Фото: Вконтакте/ХК СКА