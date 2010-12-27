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СКА будет играть на стадионе "Санкт-Петербург" под закрытой крышей
Сегодня, 20:48
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TretyakovaS
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СКА будет играть на стадионе "Санкт-Петербург" под закрытой крышей

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Встреча СКА и ЦСКА пройдет 22 декабря.

В Северной столице пройдут хоккейные матч между СКА и ЦСКА. Однако в этот раз команды встретятся не на площадке Ледового дворца, а на стадионе "Санкт-Петербург". Матч пройдет 22 декабря. 

Организаторы планируют собрать под крышей стадиона "Санкт-Петербург" 70 тысяч зрителей. Матчи пройдут под закрытой крышей, чтобы погода не вмешивалась в намеченные планы. Билеты появятся в продаже в течение двух недель. 

Напоминаем, что 28 октября СКА играет в гостях. Армейцы встретились со "Слованом". По результатам первого периода команда из Петербурга ведет со счетом 0:1. Гол забил Патрик Херсли с подачи Карпова. 

Фото: ВКонтакте/СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ | ВИДЕОАРХИВ

Теги: новости спорта , ска , цска
Категории: Лента новостей Новости СПб

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