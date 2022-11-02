СКА уступает московскому "Динамо" в четвертый раз подряд

Хоккейная команда СКА встретилась на домашней арене со спортсменами из московского "Динамо", и, к несчастью для петербургских болельщиков, этот поединок не принес им радостей.

СКА потерпел поражение в четвертый раз подряд, уступив гостям со счетом 3:1.

Этот матч стал вторым столкновением команд в текущем сезоне. Первая встреча прошла в начале сентября в Москве и завершилась победой СКА со счетом 2:1.

Спортивные аналитики и болельщики с нетерпением ожидают следующего поединка, который, безусловно, станет настоящим испытанием и проверкой для команды СКА.

Ранее сообщалось, что матч звёзд КХЛ пройдёт в декабре на "СКА-Арене".

Фото: Piter.TV