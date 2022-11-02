СКА уступает московскому "Динамо" в четвертый раз подряд

СКА потерпел поражение в четвертый раз подряд, уступив гостям со счетом 3:1.
Этот матч стал вторым столкновением команд в текущем сезоне. Первая встреча прошла в начале сентября в Москве и завершилась победой СКА со счетом 2:1.
Спортивные аналитики и болельщики с нетерпением ожидают следующего поединка, который, безусловно, станет настоящим испытанием и проверкой для команды СКА.
Ранее сообщалось, что матч звёзд КХЛ пройдёт в декабре на "СКА-Арене".
Фото: Piter.TV
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