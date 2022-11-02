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СКА уступает московскому "Динамо" в четвертый раз подряд
Сегодня, 10:32
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

СКА уступает московскому "Динамо" в четвертый раз подряд

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Хоккейная команда СКА встретилась на домашней арене со спортсменами из московского "Динамо", и, к несчастью для петербургских болельщиков, этот поединок не принес им радостей.

СКА потерпел поражение в четвертый раз подряд, уступив гостям со счетом 3:1.

Этот матч стал вторым столкновением команд в текущем сезоне. Первая встреча прошла в начале сентября в Москве и завершилась победой СКА со счетом 2:1. 

Спортивные аналитики и болельщики с нетерпением ожидают следующего поединка, который, безусловно, станет настоящим испытанием и проверкой для команды СКА.

Ранее сообщалось, что матч звёзд КХЛ пройдёт в декабре на "СКА-Арене".

Фото: Piter.TV

Теги: динамо, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей, Общество,

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