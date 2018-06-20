СКА обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Счет в серии стал ничейным — 2:2.

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл ЦСКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции. Игра, которая прошла в Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Гости открыли счет на 14-й минуте. Точный бросок в ворота петербуржцев сделал Михаил Науменков. Хозяева сравняли игру, забив шайбу на 29-й минуте. На 44-й минуте СКА вышел вперед, а еще через минуту вырвал победу.

Таким образом счет в серии стал ничейным —2:2. Следующий матч СКА пройдет в Москве 5 апреля.

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Фото: ska.ru