СКА обыграл "Металлург" со счетом 3:1

Выездная встреча завершилась в пользу гостей из Петербурга.

Петербургская хоккейная команда СКА обыграла в рамках турнира КХЛ "Металлург" из Магнитогорска. Выездной матч для "армейцев" завершился с результатом 3:1. Отметим, что соперникам удалось открыть счет благодаря Роману Любимову, но закрепить преимущество они не смогли.

Гостям из Северной столице "повезло" на 43, 50 и 60-ой минутах игры. Шайбы забили Алексей Бывальцев, Наиль Якупов и Илья Каблуков. Для СКА победа стала пятой в серии. Благодаря данному поединку, команда занимает первую строчку рейтинга Западной конференции с 89 очками.

Напомним, что следующим оппонентом для СКА станет "Барыс". Матч также состоится на выезде, в Астане 31 января.

Фото: Вконтакте/ХК "СКА"