Илья Воробьев надеется на восстановление Павла Дацюка к матчу против ЦСКА

Главный тренер петербуржцев рассказал, каким он видит серию игр против ЦСКА.

Главный тренер петербургской хоккейной команды Илья Воробьев рассказал, что исход полуфинальной игры в рамках Западной конференции КХЛ решат мелочи. Спикер заметил, что серия игр будет хорошей, но результат будет зависеть от деталей.

У ЦСКА хорошая команда, у нас хорошая команда. В этой серии все будут решать детали, мелочи, план на игру. Четыре поражения от ЦСКА в чемпионате? Смотрите в будущее, а не в прошлое. Плей-офф – это совсем другая тема заявил Воробьев

Он добавил, что в случае четырех поражений, "армейцы" вряд ли будут сильно замотивированы на дальнейшее сражение. На данный момент спортсмены активно готовятся к сражению. По информации от тренера, к началу серии может успеть восстановиться Павел Дацюк, но его место к рамках первой встречи пока занимает Магнус Хелльберг.

Напомним, что игра "армейцев" против ЦСКА состоится вечером 28 марта в Москве.

Фото: Вконтакте/ХК "СКА"