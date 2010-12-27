"Автомобилист" проиграл СКА в овертайме

"Армейцы" вырвали победу спортсменов из Екатеринбурга.

Петербургский хоккейный клуб СКА выиграл в рамках матча КХЛ у "Автомобилиста". Встреча состоялась на арене "Ледового дворца" вечером 10 октября. Благодаря этой победе "армейцы" смогли прервать череду неудач, которая растянулась на три матча.

Отметим, что хозяева игры одолели соперников только в овертайме. Они выиграли со счетом 2:1. Со стороны СКА забитыми шайбами отличились спортсмены Йори Лехтеря и Артем Зуб. За гостей один раз по воротам попал Питер Холланд.

Напомним, что следующая игра команды пройдет 13 октября. Спортсмены отправятся в Нижний Новгород. Там они выступят против местного "Торпедо". На день раньше, 12 октября "Автомобилист" сыграет с московским "Динамо".

Ранее Piter.tv писал о том, что Бурдасов поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в СКА.

Фото: Вконтакте/ХК СКА

