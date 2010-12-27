СКА и ЦСКА стали полуфиналистами Западной конференции КХЛ в 2019 году

Накануне вечером петербуржцы обыграли ярославский "Локомотив".

Петербургский хоккейный клуб СКА вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ, обыграв "Локомотив" из Ярославля. Поединок состоялся вечером 21 марта и закончился со счетом 5:4. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На счету спортсменов из Северной столицы - пять забитых шайб. В матче отличились Артем Зуб, Алексей Бывальцев и Динар Хафизуллин. Также два раза в ворота противника попали шайбы от Никиты Гусева. Благодаря этой победе, за петербуржцами оказался результат всей серии. Он составил четыре против одного.

В рамках плей-офф "армейцы" сыграют с московским ЦСКА. Матчи СКА пройдут 28, 30 марта и 1, 3, 5, 7, 9 апреля.

Фото: Вконтакте/ХК СКА