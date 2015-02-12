СКА проведёт сезон 2024/2025 в Ледовом дворце

Хоккеисты выразили надежду, что в последующих сезонах будут созданы необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия для возможного использования Арены на проспекте Юрия Гагарина.

Хоккейный клуб СКА объявил, что предстоящий сезон команда проведет в Ледовом дворце, а не на "СКА Арене". Это решение было принято из соображений безопасности болельщиков и игроков, пишет spb.aif.ru, ссылаясь на информацию на сайте команды.

По оценке экспертов, с учетом масштабов "СКА Арены" и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время, говорится в сообщении пресс-службы ХК. В Ледовом дворце СКА имеет возможность "в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, а также подготовить лед первоклассного качества".

Напомним, пожар в чаше "СКА Арены" произошел в ночь на вторник, 9 июня. Там выгорел электронный видеобортик, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 квадратных метров, сгорело 100 и оплавилось 300 кв.м. пластикового покрытия чаши.

Хоккеисты выразили надежду, что в последующих сезонах будут созданы необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия для возможного использования Арены на проспекте Юрия Гагарина. Пока же СКА готовится к старту продаж абонементов и билетов на домашние матчи в Ледовом дворце.

Фото: ska.ru