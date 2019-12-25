СКА продолжит играть молодежным составом в ближайших матчах

Решение принято из-за вспышки коронавируса в клубе.

ХК СКА в ближайших матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги будет продолжать играть молодежным составом. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент клуба Роман Ротенберг. Он отметил, что в команде надеются на скорое выздоровление заболевших игроков.

Отметим, что накануне армейцы, выступая молодежным составом, в матче КХЛ уступили "АК Барсу" в серии послематчевых буллитов – 2:3. В домашнем матче на тренерском мостике руководил командой первый вице-президент клуба Роман Ротенберг. Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным и большая часть игроков заражены коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что проект внутренних помещений нового спортивного комплекса на месте СКК находится на рассмотрении Главгосэкспертизы. В распоряжение Piter.TV поступили эскизы внутреннего убранства будущей ледовой арены, их предоставил концессионер СКК "СКА Арена".

Фото: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА