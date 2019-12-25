СКА продлил контракты с нападающим Владиславом Цицюрой и защитником Георгием Солянниковым

СКА продлил контракты с нападающим Владиславом Цицюрой до 30 апреля 2026 года и с защитником Георгием Солянниковым до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Кроме того, стало известно, что соглашения по обоюдному согласию были расторгнуты с финскими легионерами Лео Комаровым и Микко Лехтоненом. Подошли к концу контракты у шведского вратаря Ларса Юханссона, канадского защитника Мэта Робинсона, финского нападающего Йоонаса Кемппайнена.
Ранее на Piter.tv: Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий получат медали чемпионата России от "Зенита".
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все