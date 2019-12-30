СКА прервал победную серию "Авангарда"

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев.

Вечером 30 января состоялась игра между петербургским хоккейным клубом СКА и омским "Авангардом". Спортсменам из Северной столицы удалось прервать победную серию соперников, которая продолжалась восемь игр подряд. Встреча между командами проводилась в рамках турнира чемпионата КХЛ.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу за игру забил нападающий "армейцев" Владимир Ткачев. Ему удалось открыть счет за 21 секунду до завершения овертайма.

Ранее Piter.tv писал о том, что "СКА Арена" показала рисунок будущей реконструкции СКК "Петербургский".

Фото: Вконтакте/ХК СКА

