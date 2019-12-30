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"СКА Арена" показала рисунок будущей реконструкции СКК "Петербургский"
Сегодня, 12:58
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IRINA_CHALKINA

"СКА Арена" показала рисунок будущей реконструкции СКК "Петербургский"

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На территории спорткомплекса появится здание с продольными ребрами вместо нынешних колонн.

В среду, 29 января, стало известно, как будет выглядеть СКК "Петербургский" после реконструкции. Об этом Piter.TV рассказал источник. 

Над проектом работает главный архитектор "ГорКапСтрой" Алексей Даниленко. Планируется, что на территории спорткомплекса появится здание с продольными ребрами вместо нынешних колонн. По словам экспертов, такой проект требует демонтажа существующего комплекса. Вокруг обновленного СКК появится парк. 

Стоимость реконструкции СКК "Петербургский" оценили в 25 млн рублей. 

Ранее эксперт объяснил Piter.TV возможный снос уникальной крыши СКК.

Фото:предоставлено источником 

 

Теги: новости спб, общество, скк петербургский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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