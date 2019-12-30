"СКА Арена" показала рисунок будущей реконструкции СКК "Петербургский"

На территории спорткомплекса появится здание с продольными ребрами вместо нынешних колонн.

В среду, 29 января, стало известно, как будет выглядеть СКК "Петербургский" после реконструкции. Об этом Piter.TV рассказал источник.

Над проектом работает главный архитектор "ГорКапСтрой" Алексей Даниленко. Планируется, что на территории спорткомплекса появится здание с продольными ребрами вместо нынешних колонн. По словам экспертов, такой проект требует демонтажа существующего комплекса. Вокруг обновленного СКК появится парк.

Стоимость реконструкции СКК "Петербургский" оценили в 25 млн рублей.

Ранее эксперт объяснил Piter.TV возможный снос уникальной крыши СКК.

Фото:предоставлено источником