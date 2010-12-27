В пятницу, 23 августа, петербургский СКА победили "Сочи" в матче турнира имени Николая Пучкова. Встреча завершилась со счётом 3:1.
На 7-й минуте Олег Ли вывел петербуржцев вперед. На 30-й минуте Давид Рундблад удвоил преимущество СКА, а в конце игры отличился нападающий Максим Карпов, который реализовал буллит.
Напомним, что свой следующий матч на турнире петербуржцы проведут с "Йокеритом" 25 августа.
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Фото:ска
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