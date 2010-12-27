Форвард сборной России по хоккею дисквалифицирован за кокаин

Спортсмен сдал допинг пробу после появления скандального видео.

Форвард сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов дисквалифицирован за кокаин, который был обнаружен в его допинг-пробе. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В заявлении организации говорится, что 27-летний спортсмен дисквалифицировали на четыре года. Срок санкции продлится до 12 июня 2023 года. Сам Кузнецов ранее заявлял, что никогда не употреблял наркотики.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором спортсмен сидит в гостиничном номере, а перед ним можно заметить порошок белого цвета и сложенные в трубочку доллары. В НХЛ отметили, что ситуацию со спортсменом в полной мере прокомментируют после его встречи с комиссионером лиги Гари Беттмэном. В заявлении лиги говорится, что в отличии от ИИХВ, в НХЛ кокаин не считается веществом, влияющим на продуктивность спортсмена, поэтому наркотик не является запрещенным веществом.

Видео: YouTube / Ольга Жаданова

Фото: Reuters