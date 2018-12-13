Хоккеист Евгений Кузнецов прокомментировал скандальное видео с наркотиками

Спортсмен заявил, что никогда не употреблял наркотики.

Хоккеист Евгений Кузнецов прокомментировал видео, которое недавно попало в сеть. На записи спортсмен сидит в гостиничном номере, а перед ним можно заметить порошок белого цвета и сложенные в трубочку доллары. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Кузнецов подтвердил, что в кадр попал именно он. Однако спортсмен заявил, что никогда не употреблял наркотики. Он также сообщил, что видео было снято в прошлом году в Вегасе, после победы его команды "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли.

Стоит отметить, что этой видеозаписью заинтересовались представители хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и НХЛ. Перед тем как давать официальные комментарии, специалисты намерены внимательно изучить скандальный ролик с участием известного форварда.

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Видео: YouTube / Ольга Жаданова