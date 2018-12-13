Напавшему на журналистов в Ставрополе мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

СК опубликовал видео с допроса подозреваемого.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 72-летнего жителя Ставрополя, который напал с ножом на журналистов газеты КПРФ "Родина". На официальном YouTube-канале ведомства появилось видео с допроса подозреваемого.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье до 20 лет лишения свободы.

Сообщение об инциденте появилось в понедельник, 27 мая. Как сообщает пресс-служба СК, нападавший обратился в редакцию "Родины" с требованием опубликовать статью об Иосифе Сталине, однако ему отказали. Тогда мужчина схватил нож и набросился с ним на главного редактора издания и еще трех журналистов.

Всех потерпевших увезли в больницу. Спустя время трех сотрудников редакции отпустили на амбулаторное лечение. Главного редактора прооперировали. Его дочь рассказала, что злоумышленник целился в шею, однако промахнулся и попал в щеку.

Известно, что нападавший мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На момент задержания он уже находился в розыске за другие противоправные действия.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент осматриваются вещи, изъятые с места преступления. Ведется расследование, проводятся допросы.

Ранее мы писали, что на территории церкви на Лиговском неизвестный ударил ножом мужчину.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации