Очевидцы: на территории церкви на Лиговском неизвестный ударил ножом мужчину

После полудня во вторник, 7 мая, на Лиговском проспекте у дома 128 на территории церкви неизвестный ударил мужчину ножом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Со слов свидетелей, около 12:30 на территории церкви неизвестный мужчина ударил другого мужчину по лицу, от чего тот упал на землю. После этого нападавший нанес ему ещё и ножевое ранение. Судя по фотографии, на месте пострадавшему помощь оказала скорая. На земле видны следы крови и обрывки одежды.
Двумя днями ранее под Всеволожском пьяный житель напал с ножом на человека, пытаясь сбежать от избивавшего его друга.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК
Обсуждение ( 0 )