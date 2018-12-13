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Очевидцы: на территории церкви на Лиговском неизвестный ударил ножом мужчину
Сегодня, 16:08
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nastya960

Очевидцы: на территории церкви на Лиговском неизвестный ударил ножом мужчину

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О состоянии пострадавшего не сообщается.

После полудня во вторник, 7 мая, на Лиговском проспекте у дома 128 на территории церкви неизвестный ударил мужчину ножом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Со слов свидетелей, около 12:30 на территории церкви неизвестный мужчина ударил другого мужчину по лицу, от чего тот упал на землю. После этого нападавший нанес ему ещё и ножевое ранение. Судя по фотографии, на месте пострадавшему помощь оказала скорая. На земле видны следы крови и обрывки одежды. 

Двумя днями ранее под Всеволожском пьяный житель напал с ножом на человека, пытаясь сбежать от избивавшего его друга.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

 

 

Теги: лиговский, ударил ножом, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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